- Ministerul Educației a transmis ratele de infectare in toate localitațile din Romania, in baza careia se stabilesc scenariile verde sau galben potrivit caror elevii vor merge la școala saptamana viitoare - 17-22 mai.

- „Astazi, la momentul la care vorbim, avem doar 703 localitati cu rata de infectare peste 1 la mie. Toate celelalte sunt rata de infectare sub 1 la mie, deci vor putea merge in continuare cu prezenta fizica. Diferenta fata de modul de functionare in aceasta saptamana, care s-a bazat pe rata de infectare…

- Evaluare Naționala 2021. Elevii din Romania au aflat rezultatele examenului de Evaluare Naționala 2021. Conform promovabilitații, s-ar parea ca examenul la Limba Romana a fost mai greu decat cel de Matematica sau Limba materna.La nivelul județul Cluj rata de promovabilitate este de 77.60%, cu 12.89…

- Ministerul Educației va introduce in programa școlara pentru ciclul gimnazial un curs de resuscitare cardio-respiratorie. „Educația de prim ajutor in resuscitarea cardio-respiratorie de baza se poate face incepand din ciclul gimnazial. Am solicitat ministerului Educației introducerea educației de prim…

- Mai multe asociații de elevi și organizații neguvernamentale solicita garantarea unui numar minim de zile de scoala intr-un an calendaristic, respectiv “masuri concrete pentru ca Romania sa nu mai aiba cel mai comprimat an scolar din Uniunea Europeana”. Semnatarii unei scrisori deschise propun ca anul…

- Astazi este prima zi din vacanta de primavara, prelungita printr-o modificare a structurii anului scolar, stabilita saptamana trecuta de Ministerul Educației. Structura anului scoar a fost modificata recent prin ordin al ministrului Educatiei, astfel incat vacanta de primavara a fost prelungita. Astfel,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca educația in sine nu imbolnavește pe nimeni. El se arata ingrijorat de anumite tendințe din societate induse elevilor prin care se repeta pericolul la care se expun cei mici daca merg la școala. "Educatia nu imbolnaveste. Mie mi se pare foarte…

- „Am incercat sa explic si explic de fiecare data ca educatia nu imbolnaveste. Mie mi se pare foarte periculoasa ideea pe care incepem sa o inducem copiilor, mai ales celor de varsta mica, sapte, opt, noua ani, cum ca daca merg la scoala risca sa-si imbolnaveasca parintii, bunicii si mai rau decat sa-i…