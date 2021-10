VIDEO | Se agravează criza dintre Polonia și Belarus: focuri de armă trase pentru a doua zi Politia de frontiera poloneza a anuntat ca, pentru a doua zi consecutiv, de partea belarusa a granitei au fost trase focuri de arma, potrivit DPA. Impuscaturile au fost auzite in cursul noptii de vineri spre sambata, au declarat sambata politistii de frontiera pe Twitter, informeaza Agerpres. Cu o zi inainte, acestia raportasera ca o patrula belarusa a tras asupra soldatilor polonezi in cursul zilei de joi. O purtatoare de cuvant a politiei de frontiera poloneze a declarat ca au fost folosite probabil gloante oarbe. Ca urmare a fluxului crescut de migranti la granita cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

