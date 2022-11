Stiri pe aceeasi tema

- Femei din Rusia au organizat o inmormantare pentru președintele american Joe Biden, potrivit unui videoclip distribuit pe Twitter. Videoclipul vine in contextul in care Evgheni Prigojin, care a fondat grupul de mercenari Wagner, a „trimis” Parlamentului European un baros cu sigla Wagner manjita cu…

- Agenția de presa Tryxa a postat un videoclip care arata cum cațiva soldați rușii aflați intr-o barca sunt atacați de conaționalii lor. Hey @TpyxaNews, here's your video [ai] translated from Russian as requested by @harselars. Follow @altryne to get more free transcriptions. https://t.co/vVjEsUhO8h pic.twitter.com/OHswWnLqBU…

- Agenția de presa Tryxa a postat un videoclip care arata cum cațiva soldați rușii aflați intr-o barca sunt atacați de conaționalii lor. Hey @TpyxaNews, here's your video [ai] translated from Russian as requested by @harselars. Follow @altryne to get more free transcriptions. https://t.co/vVjEsUhO8h pic.twitter.com/OHswWnLqBU…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca, odata cu achizitionarea Twitter, miliardarul Elon Musk a cumparat o platforma de social media care improasca minciuni in intreaga lume, transmite Reuters și Agerpres. Twitter a concediat vineri jumatate din angajatii sai, dar a anuntat ca nu a redus…

- Prietenia dintre China si Rusia are ‘perspective largi’ de dezvoltare, iar cele doua tari ‘mai au multe de realizat inainte’, a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova, potrivit…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Rusia acuza ca avariile la Nord Stream s-au produs intr-o zona „aflata complet sub controlul serviciilor SUA”. Ministerul rus de externe a reluat, joi, acuzațiile la adresa SUA cu privire la sabotajul de la gazoductul Nord Stream. Purtatoarea de cuvant, Maria Zaharova, a spus ca avariile au avut loc…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o noua amenințare cu folosirea armelor nucleare, intr-o postare in care ii critica pe președintele american Joe Biden și premierul britanic Liz Truss. „Trebuie sa va reamintesc din nou – pentru cei surzi care se aud doar…