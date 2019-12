Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de apa potabila și canalizare va fi extinsa pe opt strazi din Alba Iulia, zona Schit-Mamut. Investiția este de 4,6 milioane lei, iar lucrarile sunt estimate sa dureze 60 de luni. Documentația la faza de studiu de fezabilitate pentru ”Extindere rețele apa potabila și canalizare pe strazile Baba…

- Ziarul Unirea FOTO. SJU Alba: Lucrarile de mansardare pentru readucerea policlinicii in incinta spitalului sunt in grafic. Investiție de peste 2 milioane de euro Lucrarile de mansardare a corpurilor de cladire C și D ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, pentru readucerea policlinicii,…

- Ziarul Unirea FOTO. VIDEO: ACCIDENT la ieșire din parcarea Kaufland, langa viitorul McDonald’s. Doua mașini avariate dupa o neacordare de prioritate FOTO. VIDEO: ACCIDENT la ieșire din parcarea Kaufland, langa viitorul McDonald’s. Doua mașini avariate dupa o neacordare de prioritate Un accident rutier…

- Un nou proiect REGIO a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, pe baza planurilor de mobilitate urbana durabila. Valoarea proiectului este de peste 10 milioane de euro si va fi implementat in municipiul Aiud.

- Ziarul Unirea Ambulatoriul spitalului din Cugir va fi modernizat cu fonduri europene: Investiție de peste 12 milioane lei pentru achiziția a peste 200 de tipuri de echipamente și piese de mobilier Dupa un an și jumatate de la semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea Secției Maternitate…

- Primaria Blaj beneficiaza de un sediu ultramodern, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare, ce au durat opt luni. Investiția a fost de aproximativ doua milioane de lei. Luni a avut loc o mica ceremonie de reinaugurare a sediului Primariei Blaj din Piața 1848, nr. 16. „Am reușit sa aducem și Primaria…

- Winnow, dezvoltator de soluții de inteligența artificiala cu birouri in Cluj-Napoca și alte cinci orașe din lume, obține o investiție de 12 milioane de dolari, cea mai mare din istoricul companiei, in cadrul unei runde de finanțare din seria B coordonata de Ingka Group (IKEA) și Mustard Seed. Recent,…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE VIDEO. Podul peste raul Mureș de la Teiuș spre Capud și Pețelca, DESCHIS circulației. Investiție de peste 2 milioane de lei Podul peste raul Mureș de la Teiuș spre Capud și Pețelca, așteptat de mai bine de jumatate de secol, a fost deschis circulației, vineri, 11 octombrie 2019.…