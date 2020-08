Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…

- „Pe aripile vantului”, unul dintre cele mai faimoase filme, care ii are in roluri principale pe Clark Gable și Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO Max, de teama acuzațiilor privind rasismul. Filmul care a fost premiat cu opt premii Oscar evoca o plantație de sclavi din Atlanta…

- Lungmetrajul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc – „Acasa/ Acasa, My Home” – a primit marele premiu The Golden Horn la Festivalul de Film de la Cracovia, Polonia, si intra automat in cursa pentru o nominalizare in categoria dedicata documentarelor la urmatoarea editie a premiilor Oscar. Filmul prezinta…

- ​​Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facând filmul minutelor…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP, citata de…

- Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera în contextul în care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism…

- Noul coronavirus nu traieste in apa din piscine, spun expertii in sanatate publica din Statele Unite. „Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor”, a transmis Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA. „Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va…