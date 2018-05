Stiri pe aceeasi tema

- UniCredit a inmanat joi, la Bucuresti, in cadrul unui eveniment special, kitul cardului de credit oferit in premiera mondiala unui utilizator cu inteligenta artificiala - Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics. Sophia the Robot a multumit bancii pentru „acest cadou”.

- ​Trei companii japoneze au prezentat un robot umanoid de aproape 4 metri inalțime care, foarte rapid, se poate transforma intr-o mașina sport funcționala ce poate duce doua persoane. Robotul stil Transformers este gandit pentru parcurile de distracții ale viitorului.

- Will Smith a marcat depasirea pragului de 1 milion de abonati pe canalul lui de YouTube printr-o intalnire romantica cu... Sophia. La un moment dat, actorul a incercat sa sarute robotul, dar s-a lovit de un zid. Sophia l-a respins, la scurt timp dupa ce i-a spus ca nu ii place muzica lui.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, in anul 2018,…

- VACAN’ȚA DE PAȘTE 2018. In conditiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. VACANȚA DE PAȘTE 2018. Vacanțe scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta…

- Pentru cei care viseaza la nisipul de pe plaja, razele soarelui, cararile de munte sau relaxare la SPA, ansamblul Palas gazduieste, in acest week-end, cea de-a sasea editie a Targului de Turism „Vacanta", cel mai mare eveniment de profil din nord – estul tarii, organizat de Asociatia Nationala a Agentiilor…

- In perioada 22-25 februarie 2018 in Bucuresti, la Centrul Expozitional Romexpo, are loc Targul de Turism al Romaniei, la care sunt asteptate peste 280 de organizatii expozante (hotelieri, agentii de turism, autoritati locale, centre de informare etc.) si peste 20.000 de vizitatori. In aceasta perioada…