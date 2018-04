VIDEO Reportaj Jocul de Petanque pasiunea provensalilor care vrea să-i cucerească și pe romni Regulile sunt simple, marchezi cu piciorul un cerc in nisip, arunci o bila de referinta, numita purcica sau “cochonnet”, iar fiecare jucator (daca joci tete a tete) sau echipa (dubla sau tripla) are ca scop plasarea bilelor sale cat mai aproape si ale adversarului cat mai departe de purcica. “E un joc pe care il poti juca la orice varsta. Regulile sunt extrem de minimaliste. E «easy-going», stii? Te simti bine, e un liant social”, declara Ionuț Achivoaie, absolvent al Facultatii de Geografie, actor si unul dintre membrii fondatori ai clubului de Petanque din Bucuresti. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

