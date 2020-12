Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, difuzat vineri, pentru a isi incuraja compatriotii, grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor din vestul Londrei in absenta altor membri ai familiei regale, a declarat vineri pentru DPA un purtator de cuvant de la Buckingham Palace. Discursul de Craciun al…

- Papa Francisc va citi mesajul de Craciun din interiorul Vaticanului si nu din balconul central in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru, din cauza unor noi restrictii impotriva coronavirusului instituite in Italia, a precizat marti Vaticanul, informeaza Reuters preluat de agerpres. In plus fata de…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va interpreta hitul sau ''Holy'' alaturi de un grup de angajati sanitari pentru a strange fonduri destinate Serviciului Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters. In…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va interpreta hitul sau "Holy" alaturi de un grup de angajati sanitari pentru a strange fonduri destinate Serviciului Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. In urma cu cinci…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul ei, prințul Philip, ar putea ieși in public dupa ce se vor vaccina impotriva noului coronavirus și ar putea anunța ca s-au vaccinat, transmite Mediafax, care citeaza The Times și Reuters.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat sprijinul fata de companiile mass-media traditionale in cadrul unui mesaj transmis luni jurnalistilor britanici, despre care a spus ca au asigurat un serviciu public de o importanta vitala in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat sprijinul fata de companiile mass-media traditionale in cadrul unui mesaj transmis luni jurnalistilor britanici, despre care a spus ca au asigurat un serviciu public de o importanta vitala in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Intr-o…