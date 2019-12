​VIDEO Real Madrid, victorie în ultimul meci din faza grupelor ​​Real Madrid a încheiat faza grupelor din Champions League cu o victorie, trupa lui Zidane impunându-se cu 3-1 pe terenul celor de la Club Brugge. Ultima reușita a galacticilor a venit în minutul 91, autor fiind Modric.

Rezultatele zilei din Champions League.

Grupa A



Club Brugge KV vs Real Madrid 1-3

Au marcat: Vanaken 55 / Rodrygo 53, Junior Vinicius 64, Modric 90+1



Paris SG vs Galatasaray 5-0

Au marcat: Icardi 32, Sarabia 35, Neymar 47, Mbappe 63, Cavani 84 pen.



Clasament:



1. PSG (17-2) 16 puncte

2. Real Madrid (14-8) 11

3. Club…



