- Al-Hilal, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu (51 de ani), a obținut o victorie importanta in campionatul Arabiei Saudite. Dupa ce a facut doar un egal runda precendeta contra lui Damac (1-1), Al-Hilal a realizat un pas important in lupta pentru titlu. Gomis&Co. au trecut, scor 4-1, in deplasare…

- Dupa pauza de aproape 5 luni, fotbalul se reia și in prima liga din Arabia Saudita, campionatul in care Razvan Lucescu a devenit idol in timp record, dupa triumful din finala Ligii Campionilor Asiei. Inainte de intrerupere, Al Hilal era lider, la 6 puncte distanța de locul secund, ocupat de rivala Al…

- Fotbalistul francez Bafetimbi Gomis si-a prelungit contractul cu gruparea Al Hilal, la care este antrenat de Razvan Lucescu, relateaza News.ro.Citește și: Ilie Poenaru, antrenorul echipei Academica Clinceni: 'I se poate intampla oricui. Chiar si fiind responsabil este posibil sa iei acest…

- Razvan Lucescu nu mai trebuie sa-si caute atacant. Al Hilal a reusit sa-l convinga pe Bafetimbi Gomis sa nu plece din Golf. Atacantul francez va juca pentru Al Hilal si in urmatoarele doua sezoane, semnand vineri cu echipa pregatita de roman prelungirea contractului pana in 2022. Venit in 2018 de…

- Razvan Lucescu (51 de ani), antrenor in Arabia Saudita, la formația Al-Hilal, și-a adus aminte de „Sfertul eurofantastic” dintre Rapid și Steaua din urma cu 14 ani. La acel moment, Razvan era pe banca Rapidului, giuleștenii fiind eliminați de marea rivala dupa o dubla manșa plina de suspans (n.r - 1-1…

- Universitatea Craiova a invins FCSB, scor 2-1, duminica seara, in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii I și a mai facut un pas important spre titlu de campioana.”Știința” a obținut victoria din doua lovituri de la 11 metri, transformate de Cicaldau (24) și Nistor (55). Pentru FCSB a marcat Cristea, in…

- Fahd Al-Harifi, fotbalist la Al Nassr, a fost arestat in Arabia Saudita, in urma unui mesaj pe care l-a postat pe rețelele de socializare, noteaza site-ul de monitorizare a presei Middle East Monitor. Fostul internațional saudit a fost arestat din ordinul procuraturii publice Saudite pentru un mesaj…

- Razvan Lucescu (51 de ani) n-a acceptat un salariu de 4 milioane de dolari anual și 50.000 prima la victorie de la Fenerbahce pentru ca iși va prelungi cu doua sezoane contractul cu Al Hilal, echipa care e lider autoritar in Arabia Saudita, Fenerbahce și-a luat adio de la visul instalarii lui Razvan…