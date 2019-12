Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Juice Wrld a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, insa nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza presa americana.…

- O femeie germana suspectata de apartenenta la gruparea terorista Stat Islamic a fost repatriata impreuna cu cei trei copii ai sai si cu o fetita cu cetatenie americana ce se afla de asemenea in grija ei, informeaza duminica dpa. Grupul a sosit pe aeroportul din Frankfurt sambata seara, cu o cursa aviatica…

- Rapperul american Lil Reese a fost internat de urgența, intr-un spital din Chicago, Illinois, dupa ce a fost impușcat in gat, iar starea acestuia este critica, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Potrivit poliției locale, incidentul a avut loc luni dupa amiaza, la cateva zeci de kilometri de…

- Europa a fost zguduita de un nou atac terorist. Mai multe persoane au fost ucise Mai multe persoane au fost impuscate mortal in apropiere de o sinagoga din orasul Halle, din Germania. Autoritatile sunt pe urmele suspectului. Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa incheierea unui festival religios.…

- Un barbat din Illinois s-a folosit de mașina pentru a lovi intenționat o mai mulți pietoni, in urma unui conflict pe care l-a avut pe strada. Unul dintre cei loviți și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, scrie ABC News. Prisciliano Carranza, 22 de ani, din Waukegan, Illinois, a…

- Ambasada Olandei reactioneaza in cazul fetitei rapite si ucise la Gura Sutii, suspectul fiind un cetatean olandez, si isi exprima regretul, anuntand ca autoritatile din ambele tari sunt in contact direct pe acest subiect.