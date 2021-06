Stiri pe aceeasi tema

- Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. Acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place",…

- Filmul horror american "Spiral", cel de-al noualea lungmetraj din franciza "Saw", a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, insa a obtinut incasari dezamagitoare, relateaza Xinhua. Potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, acest film distribuit de Lionsgate a vandut bilete in…

- Un american a fost acuzat ca a obtinut fraudulos 3,9 milioane de dolari din ajutoarele federale acordate companiilor afectate de COVID-19, iar cu o parte din bani și-a cumparat un Lamborghini. El a fost condamnat la peste sase ani de inchisoare, potrivit unui judecator din Miami citat de EFE. David…

- Tanarul antreprenor a fost gasit vinovat de un judecator din Miami pentru frauda bancara, fals in declaratie catre o institutie fianciara si tranzactie cu castiguri ilegale.Potrivit informatiilor furnizate de Procuratura, Hines a obtinut milioane de dolari in numele a diferite companii pentru platirea…

- Un barbat din California a fost arestat dupa ce a folosit o parte din cei 5 milioane de dolari primiți prin fondul de ajutor Covid pentru a-și procura trei mașini de lux, in loc sa-i direcționeze spre salvarea afacerilor pe care le are, potrivit procurorilor. Mustafa Qadiri, in varsta de 38…

- O pereche de incaltaminte sport Nike Air Yeezy 1, purtata de catre rapperul Kanye West, care a inspirat-o, a fost vinduta cu suma de 1,8 milioande dolari unei platforme de investitii specializate, a anuntat luni Sotheby's, care a organizat vinzarea - o suma de trei ori maimari decit recordul la incaltaminte…

- Filmul "Godzilla vs. Kong", produs de Warner Bros, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv cu incasari de 7,7 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica din 3.001 cinematografe, potrivit datelor comunicate de compania Comscore, informeaza…

- Lungmetrajul „Godzilla vs. Kong”, regizat de Adam Wingard, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american si este acum filmul cu cele mai mari incasari din timpul pandemiei, relateaza News.ro. Dupa ce a inregistrat debutul record al pandemiei, cu incasari de aproximativ 50 de milioane…