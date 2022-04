Președintele rus Vladimir Putin a participat duminica la slujba de Paște oficiata de Biserica Ortodoxa Rusa, care a susținut puternic Kremlinul și ceea ce numește operațiunea sa militara speciala in Ucraina. Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis, o camașa alba și o cravata mov inchis, a stat intr-un colțt in Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, ținand in mana o lumanare roșie aprinsa. Putin și-a facut cruce de mai multe ori in timpul ceremoniei, iar cand patriarhul Kirill a anunțat „Hristos a inviat”, Putin s-a alaturat celorlalți membri ai congregației cu raspunsul „Adevarat a…