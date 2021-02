VIDEO - PSD depune o lege de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, a spus, marți, in legatura cu reproșurile pe care i le aduce ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, faptul ca la Minister nu a dominat acțiunea, ci mai degraba inacțiunea și incapacitatea de a gestiona situația coronavirusului. El crede ca deputați din coaliția de…

- In raportul Corpului de Control al Ministerului Sanatații legat de nereguli descoperite la Spitalul COVID-19 din Lețcani figureaza, potrivit Antena 3, printre altele: La intreruperea energiei electrice ușile raman blocate pe sistem inchisInchideri spontane ale aparatelor de ventilație mecanicaInstrucțiuni…

- Un barbat care lucra la o casa din Alba Iulia a murit, marți, dupa ce o grinda a cazut peste el, anunța MEDIAFAX. Potrivit Poliției Alba, incidentul ar putea fi cercetat ca accident de munca. Barbatul in varsta de aproximativ 45 de ani lucra la o casa aflata in construcție pe strada Lalelelor,…

- In ședința din 9 februarie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, excepția de neconstituționalitate, ridicata direct de Avocatul Poporului, și a constatat ca sunt constituționale, in raport cu criticile formulate,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, le-a cerut colegilor sai de la varfrul partidului, atat lui Ludovic Orban, cat și lui Florin Cițu, sa vina cu setul de reforme promis in campania electorala. Intr-o intervenție la Antena 3, europarlamentarul le-a reamintit camarazilor sai ca trebuie sa se…

- Rareș Bogdan, prim vice-președintele liberalilor, transmite ca adoptarea legii care anuleaza pensiile speciale, pe care a promis-o romanilor și care a fost respinsa de CCR, "ramane una dintre dorințele cele mai fierbinți" ale sale și ca "este o lupta care trebuie dusa" in continuare.

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose le transmite liberalilor, dupa ce aceștia l-au votat pe Florin Cițu sa fie propunerea de premier a partidului, un mesaj taios. „Scrisoare deschisa catre PNL in urma nominalizarii lui Cițu...Nu vreți sa incercați direct cu cianura? Sa nu ne mai chinuim....”,…

- PMP a cerut urgent convocarea Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru eliminarea din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor a articolelor 49 și 50 care reglementeaza pensiile speciale ale parlamentarilor. Printr-o mișcare de manipulare a romanilor…