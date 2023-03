VIDEO: Proteste în Tennessee. Cer oficialilor să înăsprească legislația privind armele Prostete in statul Tennessee pentru a inasprirea legislației privind armele de foc, in urma atacului din școala din Nashville, soldat cu șase morți, dintre care trei copii de 9 ani. Mai mult de o mie de persoane s-au alaturat protestului organizat de mamele din zona, umpland cladirile și forțand polițiștii sa blocheze drumurile pentru ca legislatorii sa treaca prin ele. Demonstranții au ținut pancarte pe care scria „Sunt eu urmatorul?” / „Cand se va termina?” in timp ce scandau „Șase sunt morți. Cați mai trebuie sa mai fie?” Numarul impușcaturilor in școli din SUA, definite ca fiind orice incident… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani, inarmat, a impușcat mortal trei copii și trei angajați de la o școala creștina privata in capitala Tennessee. Agresorul, identificat de poliție drept Audrey Elizabeth Hale, a intrat pe ușile cu o pușca semi-automata. Suspectul purta o vesta neagra peste un tricou alb, pantaloni…

- Cel putin trei copii si trei adulti au fost ucisi de un atacator care a deschis focul luni intr-o scoala primara din Nashville, in sudul SUA, conform Agerpres .Conform politiei, atacatorul a fost o tanara femeie, ucisa de agentii care au intervenit la fata locului. Atacatorul a intrat in cursul diminetii…

- „Nu cedam Parcul IOR!” Asta striga protestatarii in parcul din sectorul 3 al Capitalei. Este vorba despre cele 12 hectare retrocedate in parcul IOR, unde zeci de arbori de pe acest spațiu verde au fost taiați ilegal in ultimele luni. De altfel, a fost inființata și o petiție care a adunat peste 10.000…

- Protestatarii au declanșat focuri de lumina și artificii in timp ce poliția a incercat sa-i impraștie cu gaze lacrimogene la Paris marți (21 martie), in timp ce demonstrațiile impotriva reformei pensiilor din Franța au continuat pentru a șasea zi. Mii de protestatari care denunța propunerea guvernului…

- Luni, 20 martie, protestatarii pentru reforma pensiilor din orașul Rennes, din vestul Franței, s-au luptat cu poliția in timp ce ridicau baricade in flacari pentru a bloca traficul pe o autostrada. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru proteste, care a inceput in jurul orei 6:30 a.m. și a oprit…

- Poliția israeliana a imbrancit și reținut sambata (25 februarie) protestatarii care blocau o strada principala din Tel Aviv in timpul unei demonstrații impotriva planurilor de reforma judiciara ale noului guvern de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu. Cel puțin 11 protestatari au fost arestați…

- Sute de persoane s-au adunat sambata (25 februarie) la Washington D.C. pentru a protesta impotriva invaziei Rusiei in Ucraina și pentru a cere un ajutor suplimentar din partea SUA, la aniversarea unui an de la inceperea razboiului. Printre cei care au luat cuvantul in timpul unui miting la Lincoln Memorial…