- Manifestații, de la Moscova pana la Pacific și la sud de Cercul polar Raspunzand apelurilor lansate de Aleksei Navalnii imediat dupa arestarea sa la revenirea din Germania, unde a fost tratat dupa tentativa de a fi asasinat prin otravire, dar și la apelurile susținatorilor sai din Rusia, in ciuda avertismentelor…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Aproape 1.100 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ''va fi reprimata'', cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, informeaza…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a lansat duminica un apel la eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii dupa arestarea lui la sosirea la Moscova si a indemnat Uniunea Europeana sa raspunda urgent, transmite Reuters. "Detentia lui Navalnii este o alta incercare de a intimida opozitia…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca se va intoarce la Moscova pe 17 ianuarie. Principalul adversar al regimului Putin spune ca autoritatile ruse incearca din nou incarcerarea sa, motivand ca si-a incalcat termenii sentintei cu suspendare pe care o efectueaza.

- Sute de italieni au luat parte noaptea trecuta la un protest neautorizat organizat de neofasciștii de la Forza Nuova in centrul Romei impotriva restrictiilor de circulatie si a altor masuri impotriva coronavirusului. Liderul formatiunii extremiste a acuzat intr-un mesaj difuzat duminica pe Twitter ca…