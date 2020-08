Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk are o avere de 84,8 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 4 in topul celor mai bogati oameni din lume, dupa ce actiunile Tesla au crescut luni cu 11%. Cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu o avere estimata la 188 miliarde de dolari.Elon Musk este…

- SpaceX a lansat luni un prototip al unui sistem de rachete revoluționar numit Starship, acesta aterizand cu succes dupa un zbor la o altitudine de 150 de metri, relateaza Business Insider . „[O misiune catre] Marte arata reala”, a scris pe Twitter la scurt timp fondatorul și CEO-ul companiei, Elon…

- Tesla va fi fericita sa construiasca o camioneta „normala” în eventualitatea în care Cybertruck nu se va vinde, a anunțat Elon Musk într-un interviu citat de Business Insider.Cu un exterior din oțel inoxidabil și forme geometrice ce atrag privirea, designul Cybertruck…

- Pe masura ce Jeff Bezos si alti directori executivi din cadrul celor mai mari companii de tehnologie din SUA se pregatesc sa fie audiati în fata Congresului, averile pe care le-au acumulat anul acesta pot oferi o idee despre traseul companiilor pe care le conduc, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax.Averea…

- Conform Bloomberg, averea miliardarului s-a majorat dupa cresterea valorii actiunilor Amazon, in ciuda pandemiei si a acordului de a ceda 25% din actiuni fostei sale sotii MacKenzie dupa divortul de anul trecut, informeaza CNBC, citat de Adevarul . Bezos a adaugat 56,7 miliarde de dolari la averea…

- Procesul de recrutare in domeniul IT poate fi extrem de competitiv, iar obținerea unei recomandari de la nume cunoscute din firme mari ca Facebook, Google sau Amazon te poate duce mai rapid la un interviu de angajare. Site-ul american Rooftop Slushie , creat de producatorii platformei de chat in lumea…

- Tesla a marcat doua premiere pe bursa de la New York in cursul zilei de miercuri. Mai intai, acțiunile au crescut pe parcursul zilei cu pana la 9%, astfel ca valoarea unei acțiuni a ajuns la 1.025 de dolari. Este pentru prima oara in istorie cand o acțiune Tesla valoareaza peste 1.000 de dolari, in…

- Bezos, Zuckerberg și Musk fac sute de miliarde și in timpul pandemiei. Averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu peste 560 mld. dolari Averile combinate ale miliardarilor americani, intre care se afla fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg,…