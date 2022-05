Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Timișoara intr-o vizita de lucru, cu ocazia redeschiderii Sinagogii din Cetate, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a transmis ca nu a urmarit activitatea primarului, insa centrul orașului i s-a parut „cam trist”.

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Un nor gros de fum negru s-a ridicat luni in centrul Parisului dupa ce un autobuz a luat foc pe bulevardul Saint-Germain, care citeaza un martor ocular, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Politia a inchis accesul in zona, in timp ce echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul,…

- Batrana rețea de termoficare da din ce in ce mai multe rateuri, iar Colterm a facut un anunț de ultim moment. „In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 4B, 24, 6, 7A, 7B, 7C, astazi, 11 martie, ... The…

- Consilierii locali sunt la acest moment in ședința, ordinea de zi nefiind una foarte stufoasa. Pe ordinea de zi suplimentara se va afla și proiectul legat de darea in administrare a serviciului de salubrizare stradala la SPAU, dar și proiecte care au legatura cu cladirile din centrul vechi al Baii Mari.…

- Poveste cu final asteptat pentru un hot „calificat” din Timișoara. Acesta nu a apucat sa se bucure de prada, fiind imediat prins de oamenii legii. In data de 7 martie, in jurul orei 03:30, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat pe bulevardul Eroilor…

- Daca ai intre 12 și 16 ani și ești pasionat de dansurile populare, la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș gasești locul perfect pentru a te perfecționa. Incepand cu 1 martie, o noua serie de cursuri gratuite se desfașoara la sediul instituției, str. E. Ungureanu nr. 1 din Timișoara sub indrumarea…