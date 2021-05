Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming Apple TV a dezvaluit luni primele imagini ale noului film al lui Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", in care joaca reputatii Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone si Jesse Plemons, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro. In aceste imagini este vazut…

- Comunicat: Ministerul Apararii Nationale Informații actualizate cu privire la accidentul aviatic din județul Mureș Starea de sanatate a locotenent-comandorului Andrei Criste, care s-a catapultat marți, 20 aprilie, este stabila. Ofițerul

- La inceputul lui 2021, Hyundai a confirmat lansarea lui Kona N. Dupa o serie de imagini sub camuflaj, astiaticii au publicat acum și cateva imagini-teaser in care putem observa mai multe elemente care alcatuiesc designul noului model. Primul SUV de performanța din gama constructorului sud-coreean va…

- Kia este așteptata sa lanseze noul K8, in Coreea de Sud, pe parcursul acestui an. Constructorul coreean a publicat primele imagini oficiale cu noul sedan de clasa mare. Odata cu ele, producatorul asiatic a oferit și cateva detalii despre ce vor gasi pasagerii in habitaclu. Chiar daca noua Kia K8 nu…

- Au aparut primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. AVERTISMENT: imagini cu puternic impact emoțional, in care se pot vedea urmele tragediei sursa: Digi24 sursa: Digi24 Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani care i-a ucis pe muncitorii…

- Emisiunea Chefi la cuțite revine pe micile ecrane! Chefii Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu se intorc cu sezonul 9 duminica, 29 februarie, la ora 20:00. Fanii sunt extrem de incantați și abia așteapta sa vada ce concurenți se vor mai intrece prin diferite bucate culinare desavarșite.…

- NASA a publicat primele imagini video de pe Marte transmise de roverul Perseverance in momentul asolizarii. In ele se pot remarca ultimele minute ale asolizarii, pana in momentul in care roțile robotului intra in contact cu solul. Roverul Perseverance, apartinand NASA, a asolizat pe Marte pe 18 februarie…

- Cateva imagini despre care se presupune ca ar fi capturi de ecran care ilustreaza caracteristicile urmatoarei versiuni Android, au fost publicate de XDA Developers. Acestea indica modificari vizuale, mai mari decat ne-am fi așteptat, plus o mult așteptata caracteristica de confidențialitate care a…