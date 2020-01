Stiri pe aceeasi tema

- Masina verde inchis condusa de Steve McQueen pentru rolul sau din pelicula "Bullitt" tocmai a ajuns cel mai scump automobil Ford Mustang vandut vreodata intr-o licitatie, transmite Mediafax. Automobilul a fost adjudecat pentru suma de 3,7 milioane de dolari, incluzand taxele de licitare, la un eveniment…

- Celebrul Ford Mustang GT, condus de Steve McQueen pe strazile din San Francisco in memorabilul film ''Bullitt'', a fost vandut la licitatie pentru suma de 3,7 milioane de dolari, a anuntat casa de licitatii David Morton citata de AFP. Fara sa fie dublat de un cascador,…

- Turcia spera sa atraga in acest an un numar de aproximativ 58 de milioane de turisti straini si totodata mizeaza pe venituri din turism de peste 40 de miliarde dolari, a declarat luni ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, transmite Reuters. Oficialul mentionat a precizat ca abia…

- Manuscrisul original al manifestului scris de Pierre de Coubertin in 1892 a devenit cel mai scump suvenir sportiv din istorie. Hartia a fost vanduta la licitație, in New York, pentru suma record de 8,8 milioane de dolari, conform Digi 24.Estimat inainte de licitație la 1 milion de dolari, manuscrisul…

- Un exemplar din prima banda desenata produsa de Marvel, celebrul publisher american care a lansat personaje precum Spider-Man, X-Men și Avengers, a fost vandut la prețul record de 1,26 de milioane de dolari, la o licitație organizata joi de casa Heritage Auctions din Dallas, SUA, potrivit Reuters,…

- Un ceas de mana marca Patek Philippe a fost vandut pentru suma de 31 de milioane de dolari, un pret record pentru un astfel de ceas, la o licitatie in scopuri caritabile organizata de casa Christie's la Geneva, transmite Bloomberg.Ceasul Grandmaster Chime a fost adjudecat dupa un razboi al…

- Lungmetrajul "Joker" al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua. Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari de 258,6 milioane…

- Un proces rasunator in care mai multi giganti farmaceutici se vor afla pe banca acuzatilor se deschide luni la Cleveland, statul american Ohio, in legatura cu criza opioidelor pe care ar fi alimentat-o si care provoaca zilnic in Statele Unite zeci de decese prin supradoza, transmit AFP si Reuters,…