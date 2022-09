Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, avand in vedere contextul actual, este „corect, rezonabil si asteptat” ca pensiile si salariile sa creasca, transmite Agerpres. „Atata vreme cat nu avem o previziune a bugetului pentru anul viitor, orice ar spune unul sau altul este o speculatie. Insa…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti seara, 20 septembrie, ca risipa de energie trebuie evitata, dar a susținut ca romanii nu vor suferi de frig. Totodata, a precizat ca „nu vom raționaliza alimentele”, insa criza alimentara „va lovi prima data statele mai sarace”. Intrebat de jurnaliști, cu…

- Șeful statului va conduce, in perioada 20-21 septembrie a.c., delegatia Romaniei la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care va avea loc in metropola americana New York. Vizita lui Iohannis peste Ocean va include si o deplasare la San Francisco (California)…

