VIDEO Premiile Cesar 2021 - "Adieu les cons" a fost desemnat cel mai bun film

- Prezentam mai jos lista completa a trofeelor atribuite la cea de-a 46-a editie a galei de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Cel mai bun film - "Adieu les cons" Cea mai buna actrita in rol principal - Laure Calamy ("Antoinette dans les Cevennes") Cel mai bun actor in rol…

- Cineastul Albert Dupontel a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" gratie celui mai recent film al sau, "Adieu les cons", vineri seara, la cea de-a 46-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter…

- Laure Calamy a fost recompensata cu premiul Cesar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Antoinette dans les Cevennes", vineri seara, la Paris, la cea de-a 46-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune…

- Sami Bouajila a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Un fils", vineri seara, la Paris, la cea de-a 46-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie au fost…

- Lungmetrajul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain, vineri seara, la cea de-a 46-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.…

- Lungmetrajul "Deux", de Filippo Meneghetti, propunerea Frantei la Oscar si care prezinta o poveste de dragoste intre doua septuagenare, a castigat vineri seara premiul Cesar pentru cel mai bun film de debut, informeaza AFP. "Sunt singur aici si este nedrept!", a declarat pe scena salii de spectacole…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun film la a 26-a editie a Critics Choice Awards, ai carei castigatori au fost anuntati duminica seara. Lungmetrajul isi consolideaza astfel statutul de favorit pentru premiile Oscar, potrivit News.ro. Filmul, drama despre o femeie…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand in rol principal, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la Gotham Independent Film Awards, ceremonie care a avut loc luni seara, la New York, in format hibrid. Filmul spune povestea unei femei care decide sa traiasca in stil nomad,…