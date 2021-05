Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut sambata o convorbire telefonica cu presedintele american Joe Biden despre atacul israelian care a distrus in Gaza imobilul care adapostea sediul agentiei de presa americane Associated Press (AP), potrivit unui comunicat al biroului sau de presa, citat…

- O cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant, sambata, in urma unui raid al aviației israeliene. Inca nu se cunoaște bilanțul acestui atac, dar cu o ora inainte de raid, rezidenții din cladirea cu 11 etaje…

- Benjamin Netanyahu profita de haos pentru a-si consolida pozitia subreda de prim-ministru, dupa cum profita si liderul palestinian Abu Mazen, bucuros sa amane pentru a unsprezecea oara alegerile din teritoriile palestiniene, care altfel ar fi castigate de islamistii Hamas.

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va vizita Israelul, Germania, Regatul Unit si sediul NATO din Belgia in zilele urmatoare pentru discutii cu lideri guvernamentali si militari, a anuntat joi Pentagonul, noteaza AFP. Primul membru al executivului presedintelui american Joe…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite Reuters. In contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul a cerut noi sanctiuni impotriva Iranului…