Grupul de hackeri ruși KillNet anunța ca a lansat un atac asupra site-urilor celor mai importante aeroporturi din Romania. Motivul ar fi faptul ca aeroporturile sunt folosite pentru zboruri NATO și livrarea de arme Ucrainei.

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul", gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane și a Zilei NATO.

Ministerul Afacerilor Interne anunța intr-o adresa posibilitatea de a rechema in activitate sau a reincadra, fara concurs, cadre militare sau polițiști care au trecut in rezerva sau carora le-au incetat raporturile de serviciu. Solicitarea apare in contextul in care Romana se confrunta cu un val…

Autoritațile vor putea lua in dezbatere reintroducerea restricțiilor cauzate de COVID-19 in momentul in care jumatate din paturile de la ATI alocate in acest sens vor fi ocupate, spune Alexandru Rafila: „Nu aș vrea sa plecam cu concluzia de aici ca deja s-a stabilit un mecanism".

Vineri sunt anunțate in Romania sub 3.000 de noi cazuri COVID din peste 10.000 de teste și 47 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate 608 persoane, dintre care 2 copii.

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa sedinta privind gestionarea pandemiei, de la Palatul Cotroceni, ca s-a hotarat sa nu se mai prelungeasca dincolo de 8 martie starea de alerta din Romania.

Un incident aviatic a fost confirmat la Constanța, iar anumite surse, neconfirmate, au vehiculat informația ca un avion MIG s-ar fi prabușit.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina de teama razboiului si a afirmat ca s-a bucurat cand a vazut care este nivelul de implicare si de hotarare, potrivit news.ro.