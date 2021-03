Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit sambata, la hramul Paraclisului Facultații de Teologie din București, despre semnificația duhovniceasca a infrumusețarii bisericilor, straielor liturgice și vaselor de cult in Ortodoxie. Prin frumusețea și valoarea lor, se aduce slava lui Dumnezeu…

- Episcopul Visarion al Tulcei savarseste, miercuri, de Boboteaza, Sfanta Liturghie arhiereasca in Catedrala episcopala "Sfantul Nicolae" din municipiul resedinta si a renuntat la traditionala procesiune organizata pe faleza Dunarii, in contextul pandemiei cu noul coronavirus.Credinciosii vor lua apa…

- Vineri,1 Ianuarie 2021, de sarbatoarea „Taierea imprejur a Domnului Nostru Isus Hristos”, zi in care-l sarbatorim pe „Sfantul Vasile cel Mare” și incepem Anul Nou civil, Preasfințitul Vasile Bizau va celebra Sfanta Liturghie arhiereasca la biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare, de la ora 10:00. Liturghia…

- Preasfințitul Parinte Ignatie a oficiat duminica Sfanta Liturghie in Parohia Grajdeni. In omilia sa, ierarhul a vorbit despre importanța cunoașterii identitații dupa trup a Mantuitorului Iisus Hristos, data de stramoșii Sai, dar și despre importanța cunoașterii propriei identitați dupa trup: ne naștem…

- Minunea minunilor de Sf Nicolae la parohia din Cocu Deal. Camerele de supraveghere montate de parintele Mateescu in sfanta biserica au surprins, in noaptea de cinci spre șase, fenomene stranii in preajma catapetesmei, scrie JURNALUL DE ARGEȘ. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru…

- Minunea minunilor de Sf Nicolae la parohia din Cocu Deal. Camerele de supraveghere montate de parintele Mateescu in sfanta biserica au surprins, in noaptea de cinci spre șase, fenomene stranii in preajma catapetesmei. Mai precis in zona icoanei cu Sfantul Nicolae in jurul careia se vad lumini. Cel puțin…

- Marți, 8 decembrie 2020, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie la Paraclisul „Intrarea in Biserica a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Municipiul Baia Mare. In cadrul Sfintei…