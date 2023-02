Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de profesori din școlile publice și alte categorii de personal au protestat sambata (28 ianuarie) in Lisabona pentru a cere salarii mai mari și condiții de munca mai bune, punand astfel o presiune suplimentara asupra guvernului portughez, care se confrunta cu o criza a costului vieții. Strigand…

- Capitanul portughez Cristiano Ronaldo s-a alaturat clubului Al Nassr din Arabia Saudita, a confirmat vineri (30 decembrie) clubul. Cristiano Ronaldo s-a alaturat clubului Al Nassr din Arabia Saudita. Clubul a anunțat ca starul a semnat contractul pe doi ani. El a parasit Manchester United in noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, astazi, pe omologul din Republica Portugheza, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instructie „Olt” din Caracal, a informat Administratia Prezidentiala .Potrivit sursei citate, vizita presedintelui…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat luni, 19 decembrie, ca Budapesta nu va trebui sa se consulte cu Comisia Europeana daca dorește sa modifice contractul pe termen lung cu Rusia privind gazele naturale, in cazul in care va fi aprobata o plafonare a prețurilor in UE. Ungaria,…

- Cea mai mare pictura din lume a intrat in Cartea Recordurilor. Terenul de fotbal al universitații din Qatar a fost acoperit cu o panza de arta uriașa, noteaza euronews.com. 9.652 de metri patrați din terenul de fotbal au fost acoperiți de pictura intitulata „Povestea mingii”, realizata de artistul iranian…

- Invazia Rusiei in Ucraina este o amenințare la adresa ordinii bazate pe reguli, a declarat miercuri premierul canadian Justin Trudeau pentru Reuters Next, adaugand ca acest conflict a aratat necesitatea unor lanțuri de aprovizionare mai fiabile. Trudeau a spus: „Noi toți, in intreaga lume, trebuie sa…

- Manchester United a desemnat o echipa de avocați pentru a analiza o eventuala incalcare a contractului facuta de Cristiano Ronaldo, in urma afirmațiilor facute de atacant intr-un interviu recent, in timp ce clubul incearca sa puna la cale plecarea sa cat mai repede posibil. Asta inseamna ca Ronaldo…

- Autoritațile din Romania anticipeaza o deteriorare a situației de securitate pe Marea Neagra, reiese dintr-un mesaj transmis de Președinția Romaniei. Mesajul, semnat de șeful statului, Klaus Iohannis, este adresat Academiei Navale „Mircea cel Batran” din Constanța. „Traversam o perioada deosebit de…