​​VIDEO Polonia: Magistraţii au manifestat la Varşovia pentru independenţa justiţiei Mii de persoane, printre care numerosi judecatori si procurori din Polonia si din alte tari ale Uniunii Europene, au participat sâmbata, la Varsovia, la un mars pentru apararea independentei justitiei, transmit Reuters si thenews.pl, citate de Agerpres.



Protestul, numit &"Marsul celor o mie de robe&", a fost condus de un grup de judecatori care purtau bannere cu mesajele &"Dreptul la independenta&" si &"Dreptul la Europa&".



&"Este neobisnuit pentru noi sa iesim afara în robe pentru a protesta contra privarii oamenilor de drepturile lor în instanta. Facem acest lucru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii si procurorii brasoveni au iesit, vineri, la pranz, in fata Tribunalului Brasov, intr-o actiune de solidaritate cu magistratii polonezi, infomeaza Agerpres.Cei cateva zeci de magistrati de la instantele si parchetele brasovene au afisat pancarde in care, in engleza si poloneza, si-au manifestat…

- Premierul a anuntat, miercuri seara, la Bruxelles, ca a vorbit cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situatia bugetului din Romania, in contextul depasirii deficitului.

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles si…

- Aceasta institutie a publicat marti o analiza de 40 de pagini, in care estimeaza in special ca acest proiect de lege depus joia trecuta de formatiunea conservatoare PiS este o ''tentativa de a forta judecatorii (...) sa aplice toate reglementarile votate de majoritatea aflata la putere'', chiar daca…

- ​Comisia Europeana a anuntat luni ca va examina cu atentie daca noul proiect de lege propus de partidul polonez de guvernamânt Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare împotriva magistratilor ce se împotrivesc reformelor în justitie, încalca independenta…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat miercuri opt state din zona euro ale caror proiecte de buget pentru anul viitor prezinta ''riscuri de neconformitate'' cu regulile europene, dar in pofida acestor riscuri a validat proiectele de buget transmise de toate cele 19 state membre ale zonei euro, relateaza…

- Zeci de tineri din Bumbesti Jiu, Rovinari, Turceni, Novaci, Hurezani, Targu Carbunesti si Lelesti beneficiaza inca din vara acestui an de un program finantat de Comisia Europeana. Zeci de voluntari din Franta, Ucraina, Turcia, Spania, Armenia si Geor...

- Instalarea echipei presedintelui-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea fi amanata mai mult de o luna, in principal din cauza crizei politice din Romania, care ar putea afecta si echilibrul de forte politice la Bruxelles, afirma surse citate de cotidianul Les Echos.Initial,…