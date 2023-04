Stiri pe aceeasi tema

- In vederea fluidizarii traficului auto, incepand cu 24 aprilie, circulație rutiera in zona strazii Marașești va fi modificata astfel: – Pe strada Marașești, de la strada Tudor Vladimirescu și pana la strada Gheorghe Doja, circulația se va face in dublu sens. – Pe strada Marașești, de la intersecție…

- Am incercat sa ma abțin de la comentarii pe marginea recentelor șantiere, toate pornite simultan, ce ne fura timpul și ne franeaza viața nejustificat de mult. Dar nu ma pot abține, și recunosc ca sunt foarte mulți care mi-au atras atenția, sa constat ca Alba Iulia a intrat in imobilizare și din cauza…

- Reprezentanții Primariei Municipiului Alba Iulia au anunțat ca mai multe schimbari pe strazile adiacente strazii Marașești. ”In vederea fluidizarii traficului auto, incepand cu 24 aprilie, circulație rutiera in zona strazii Marașești va fi modificata astfel: – Pe strada Marașești, de la strada Tudor…

- Atenție șoferi: Se schimba regulile de circulație pe mai multe strazi din centrul municipiului Alba Iulia Reprezentanții Primariei Alba Iulia au anunțat joi schimbari in circulația rutiera din zona centrala a municipiului. Astfel, in vederea fluidizarii traficului auto, incepand de luni, 24 aprilie,…

- FOTO ȘTIREA TA| Strada din Alba Iulia, cu oprire interzisa pe toata lungimea și pe ambele parți: Au fost montate primele indicatoare rutiere Pe strada Gheorghe Doja din Alba Iulia au fost montate primele indicatoare rutiere care reglementeaza circulația in zona, avand in vedere ca pentru fluidizarea…

- Dragos Pislaru, copresedinte REPER, acuza partidele din coalitie ca au adoptat in Senat "fosta OUG 13" si anunta un protest in Piata Victoriei."Dragnea, fostii tai elevi te-au depasit. Ce n-ai reusit in 2017, au facut acum mostenitorii tai. PSD, PNL si UDMR au trecut AZI in Senat fosta OUG 13. Abuzul…

- O incadrare greșita in trafic s-a lasat cu bataie, in plina strada, pentru un șofer din București. Barbatul s-a trezit ca mașina care circula in fața lui oprește brusc, iar din ea coboara șoferul și o femeie, ambii puși pe scandal. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi se napustesc asupra barbatului,…

- „Sensuri unice in sensuri opuse”: Planurile administrației albaiuliene privind sensurile unice pe Gheorghe Doja și Marașești luate la „roast”, cu umor, de un localnic „Sensuri unice in sensuri opuse”: Planurile administrației albaiuliene privind sensurile unice pe Gheorghe Doja și Marașești luate la…