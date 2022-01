Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor transmise locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de câteva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP.Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a pledat marti pentru o abordare eficienta si serioasa a programului nuclear si balistic al Iranului, la un summit al monarhiilor arabe din Golf, desfasurat la Riad, informeaza AFP preluat de agerpres. Printul mostenitor si-a reprezentat…

- Ordine de evacuare au fost emise in sudul Columbiei Britanice, provincie din vestul Canadei, dupa ce ploile abundente au provocat inundatii si alunecari de teren, au informat luni autoritatile locale, relateaza AFP. "Dupa ploile abundente, alunecarile de teren si inundatiile au afectat diverse…

- Cel putin 116 persoane si-au pierdut viata in India si Nepal in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de mai multe zile de ploi abundente, iar alte zeci sunt date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de autoritati, informeaza AFP.