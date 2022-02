Stiri pe aceeasi tema

Paul McCartney a anuntat turneul „Got Back", cu 14 concerte in 13 orase din Statele Unite, care vor incepe in mai putin de doua luni, scrie Variety.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa o serie de intalniri la nivel european, ca in cazul in care situația din Ucraina se inrautațește in sensul unui conflict cu Rusia, atunci Romania și celelalte state NATO și UE vor acționa impreuna.

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va participa in zilele de 18-20 februarie la lucrarile Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Evenimentul va reuni șefi de state și de guverne, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din domeniul securitații, conform deschide.md.

Compania nationala de cai ferate germana Deutsche Bahn (DB) a declarat ca a oprit serviciile feroviare pe distante lungi in sapte din cele 16 landuri ale tarii, dupa ce uraganul Ylenia a lovit nordul Germaniei, joi, la primele ore ale diminetii, transmite Reuters.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari joi ca Alianta va continua sa ofere sprijin "politic si practic" Ucrainei si Georgiei, tari ai caror ministri ai apararii participa la reuniunea pe care omologii lor aliati o desfasoara la Bruxelles, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Cluburile sportive, inclusiv cele de fotbal din prin liga germana (Bundesliga), vor putea primi un numar semnificativ de spectatori pe stadioane incepand cu luna martie, dupa ce guvernul federal si cele regionale au aprobat masuri de relaxare a restrictiilor contra pandemiei de coronavirus, transmite…

Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, reluandu-si traiectoria ascendenta, in timp ce investitorii cantaresc declaratiile contradictorii cu privire la posibila retragere a unor trupe rusesti din jurul Ucrainei, transmite Reuters.

Austria va anula aproape toate restrictiile anti-COVID-19 pe 5 martie, cu exceptia obligativitatii de purtare a mastii sanitare in anumite spatii, a anuntat miercuri Guvernul de la Viena, citat de DPA.