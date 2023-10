VIDEO Petrecere de Halloween la Castelul Bran Halloweenul s-a sarbatorit mai devreme, in acest an, la Castelul Bran. Sambata seara, curtea casei lui Dracula a devenit neincapatoare pentru sutele de turiști, cei mai mulți veniți de peste mari și țari sa se distreze costumați. Povestea de Halloween a inceput imediat dupa lasarea intunericului, iar vizitatorii au petrecut pana in zori.  Petrecerea din cortul amplasat in Parcul Regal a fost foarte așteptata, biletele s-au vandut cu o luna inainte. Cei mai mulți dintre petrecareți au venit de departe pentru a sarbatori Halloweenul, insa și romanii au fost prezenți in numar mare. Pentru petrecerea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

