VIDEO | Petrecere de Halloween într-un service auto din Dâmbovița. Participanții și patronul, amendați cu 30.000 de lei Petrecere cu zeci de tineri intr-un service auto din Gaești, județul Dambovița. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook de participanți, iar poliția s-a autosesizat in acest caz. In urma controalelor au fost date amenzi in valoare de 30.000 de lei, scrie News.Zeci de tineri s-au strans, vineri seara, intr-un service auto din Gaești județul Dambovița. Organizatorii au pregatit un decor de Halloween și efecte speciale, dupa cum se poate vedea din imaginile transmise live de catre unul dintre participanți.Oamenii și-au parcat mașinile in service-ul auto, iar porțile s-au inchis pentru curioși.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

