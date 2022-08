(VIDEO) Peru: 16 morți după ce o camionetă a căzut într-o prăpastie Saisprezece pasageri ai unei camionete, printre care copii, au murit in Peru in accidentul vehiculului lor care s-a prabusit intr-o prapastie de 200 de metri, a anuntat duminica politia, scrie AFP. Accidentul s-a produs sambata intre Mazamari si Puerto Ocopa, intr-o zona indepartata a regiunii Junin (centru), in plina jungla. „Avem un bilant de 16 morti si un ranit dupa ce o camioneta a cazut intr-o prapastie de 200 de metri”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al comisariatului de politie din Mazamari, informeaza Agerpres. Camioneta transporta agricultori care mergeau „sa lucreze la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

