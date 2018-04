Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Mures au ajuns in arestul Politiei Gorj sub acuzatia de furt calificat. Suspectii au fost identificati ieri pe raza municipiului Tarnaveni, județul Mures. Acestia au 31, 39 și 51 de ani, sunt din Tarnaveni, si sunt banuiți ...

- Politistii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Brasov, Bucuresti, Craiova si Mures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat doua perchezitii la locuintele unor persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat…

- In aceasta dimineata, politistii din Arges au recuperat un obiect din piatra, in forma de secure, susceptibil a apartine patrimoniului cultural national al Romaniei. Bunul urmeaza a fi expertizat. La data de 4 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, impreuna cu cinci inspectori antifrauda, au efectuat 13 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta. La…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, la persoane banuite de evaziune fiscala.La data de 30 ianuarie a.c., politistii Serviciului…