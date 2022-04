Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a primit piese de schimb pentru avioanele sale de lupta, nu avioane propriu-zise, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, corectandu-si astfel o declaratie eronata facuta in ziua precedenta, transmite AFP.

Marina SUA și-a retras navele din Marea Neagra din cauza situației din Ucraina, decizia privind intoarcerea lor va fi luata ținand cont de interesele de securitate naționala, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza Interfax.

SUA evalueaza ca Rusia repoziționeaza un „procent mic", aproximativ 20% din forțele pe care le-a dispus in jurul Kievului, a declarat miercuri secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby.

Armata ucraineana intreprinde contraofensive care i-au permis, in special in sudul Ucrainei, sa recastige teren in fata trupelor ruse, confruntate cu dificultati de comunicare, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu va merge pe teatrul de operațiuni din Ucraina și nici nu va vizita raniții la spitale.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a informat sambata ca Vladimir Medinski, consilierul presedintelui Vladimir Putin, conduce delegatia rusa in discutiile prin videoconferinta cu Ucraina, care au loc de cateva zile, informeaza EFE, care citeaza agentia TASS.

Spatiul aerian este "foarte disputat" intre Rusia si Ucraina, unde situatia este foarte dinamica si ucrainenii incearca sa apere cerul tarii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de EFE și preluat de agerpres.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…