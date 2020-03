Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii au dat, duminica, prima amenda pentru un pastor din Timiș care a organizat o slujba religioasa cu 40 de persoane, iar la Catedrala Mitropolitana din Cluj sute de oameni au fost impartașiți cu aceeași lingurița.Inspectoratul de Politie al județului Timiș a anunțat, duminica, printr-un comunicat…

- Un angajat al Secției supraveghere transport și circulație rutiera a Direcției de Poliție mun. Chisinau a IGP al MAI ar fi pretins si a primit 1000 de lei, pentru a nu iniția expertiza auto-tehnica a unui accident rutier.

- Pe timp de pandemie, romanii iși cumpara masini de preparat paine si purificatoare de aer. Vanzari in creștere cu pana la 70%, in ultima luna Vanzarile la masinile de preparat paine au crescut, in ultima luna, cu 70%, in timp ce la purificatoarele de aer saltul a fost de peste 50%, bugetul mediu alocat…

- Noile prevederi privind oprirea și controlul autovehiculelor au intrat in vigoare la finalul lunii ianuarie 2020 in baza Legii 192/2019. In acest sens, Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava a transmis care sunt noile prevederi legale. Printre obligațiile șoferilor este și aceea de a sta cu ...

- Polițiștii sibieni cauta un adolescent in varsta de 17 ani a carui plecare voluntara de la domiciliu a fost sesizata la data de 17 februarie. Cetațenii care pot oferi informații cu privire la aceasta persoana sunt rugați sa apeleze 112. La data de 17 februarie a.c., prin S.N.U.A.U. 112, mama unui adolescent…

- Un barbat din localitatea ilfoveana Chitila a incalcat ordinul de protectie emis de instanta de judecata si a mers la domiciliul sotiei, pe care a injunghiat-o mortal, dupa care a incercat sa isi ia viata. In tot acest timp, in alta camera dormeau copiii lor, o fetita si un baietel de 3 si 5 ani. "In…

- Vestea ca CristinaȚopescu a murit la varsta de 59 de ani a șocat o țara intreaga. Buna prietenacu Cristina Țopescu, medicul Monica Pop s-a aratat devastata de vestea ca bunaei prietena a decedat. “Nu pot sa cred! Cristina Țopescu, buna mea prietena. De ce, Doamne?!”, a fost mesajul Monicai Pop, dupa…

- Realizatoarea de televiziune si prezentatoarea Cristina Topescu a fost gasita fara viata, duminica seara, in locuinta ei din orasul Otopeni, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.