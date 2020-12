Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE, Iulian Ivan, a lansat, luni, un apel catre romanii din strainatate sa se implice in activitatea sectiilor de votare, un numar insuficient de membri ai acestor sectii putand conduce la cresterea cozilor in fata sectiilor…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24.00.

- Bogdan Aurescu a anuntat ca, pana in momentul de fata, doar Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, la alegerile parlamentare, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La exprirarea…

- Pana luni, ora 10.00, doar puțin peste 6.000 de alegatori romani din afara țarii optasera pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din acest an prin inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro, potrivit unui comunicat al Autoritații Electorale Permanente (AEP).

- Peste 4.000 de inregistrari ale alegatorilor romani din strainatate pentru votul prin corespondenta au fost pe portalul www.votstrainatate.ro pana joi, la ora 14,00, in timp ce pentru votul la sectie s-au inscris peste 1.400 de cetateni romani din diaspora. In total, s-au inscris 5.784 de alegatori…

- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)…