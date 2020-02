Stiri pe aceeasi tema

- Fanii actorului Michael Keaton (68 de ani) au motive de bucurie. Artistul american se afla in tara noastra, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu acesta.

- Are bani, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu un greu din fotbalul romanesc in timp ce isi facea de cap in Bucuresti.

- Peste doar cateva zile, Cristina Rus (38 de ani) urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu celebra graviduta in timpul ultimelor pregatiri pentru nastere.

- Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu artistul.

- Rodica Ghionea, femeia care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani si care i-a daruit fostului actionar dinamovist o fiica, nu are timp de distractie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat care este grija numarul unu pentru fosta nevasta a celebrului afacerist.

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Devenit patronul clubului Farul Constanta in iulie 2018, Ciprian Marica (34 de ani) investeste si in fotbalul din Bucuresti. Impreuna cu Ilie Nastase (73 de ani), fostul atacant ridica o academie de fotbal moderna in cadrul bazei sportive „Vointa”, aflata in proprietatea celui mai tare tenismen din…