- Cand iese din casa, ne lasa pe toti masca! Supranumita „Printesa Instagramului”, Cristina Ich a oferit cele mai tari momente ale acestui final de saptamana, in plina strada. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini explozive cu femeia care l-a facut tatic pe Alex Piturca.

- Surpriza de proportii pentru Cristina Ich, chiar de ziua ei de nastere. Vedeta a fost ceruta in casatorie de Alex Piturca, la un restaurant! Mai fericita ca niciodata, a dat vestea pe retelele de socializare.

- Cristina Ich a explicat pe contul de socializare, ce parere are despre alaptatul bebelușului in public. Angelina Jolie de Romania considera ca gestul acesta este unul intim, iar mamicile nu ar trebui sa se afișeze pe rețelele de socializare. Cristina Ich și Alex Pițurca au devenit recent parinții unui…

- Cristina Ich a nascut in mare secret. Vedeta a devenit mama pentru prima data și cu aceasta ocazie a anunțat ca va lua o pauza de pe rețelele de socializare. Cristina Ich, in varsta de 31 de ani, și Alex Pițurca au devenit parinți pentru prima data vineri, 25 octombrie. Cei doi au impreuna un baiețel…

- Alex Piturca este in culmea fericirii dupa ce a devenit tatic de baiat, astfel ca a decis ca acest moment trebuie sarbatorit cum nu se poate mai bine. Alaturi de prieteni, iubitul Cristinei Ich a dat o petrecere de pomina in cinstea femeii care l-a facut sa simta iubirea adevarata.

- „Printesa Instagramului” a dat militaria jos din pod! Pentru ca trebuie sa nasca din clipa in clipa, Cristina Ich a convocat comandamentul pentru situatii de urgenta. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat cine este persoana pe care senzuala vedeta a ales-o sa o ajute cu bebelusul…

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…