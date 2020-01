Stiri pe aceeasi tema

Peste doar cateva zile, Cristina Rus (38 de ani) urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara!

Inceputul de an nu este prea bun pentru Amna! Recent, fiul artistei a ajuns pe mainile medicilor.

Sunt fotbalisti de top, au bani si le place sa se rasfete ori de cate ori au ocazia.

Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare.

Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa.

Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale.

Veche cunostinta a lumii mondene din Capitala, „Edy de Romania", pe numele sau real Eduard Ursescu, are probleme cu bunele maniere. Recent, celebrul milionar a fost protagonistul unui gest scandalos.

Invarsta de 82 de an, celebrul actor Mitica Popescu are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.