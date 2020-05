Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu se pregatește sa devina tata pentru a treia oara. Iubita acestuia, Anda Calin, este insarcinata cu un baiețel. Este unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune, iar acum, a dezvaluit care este regretul sau cel mai mare.Actorul a marturisit cu ochii in lacrimi pentru Acces Direct…

- Face ce face și ajunge iar in atenția presei! Carmen Șerban, graba strica treaba! In goana dupa cumparaturi, artista a uitat ea, ba chiar sa se și.. incalțe?! Da, da, nu glumim, iar paparazzii Spynews.ro au surprins totul in detaliu!

- Carmen de la Salciua e una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi, insa nu de foarte multe ori a vorbit despre familia sa. Aceasta a prezentat-o de mai multe ori fanilor pe sora ei, Daniela, dar iata ca acum a publicat o imagine și cu mama și tatal sau.

- Imagini interzise pentru Gigi Becali! Ginerele latifundiarului nu a invațat nimic. Dupa ce a refuzat sa dea bani cerșetorilor, Mihai a facut un gest de-a dreptul dezgustator! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe ”Prințișorul din Dobroești”!

- Fotbalistul Sebastian Villa, 23 de ani, se afla in centrul unui scandal de proporții. Legitimat la Boca Juniors, internaționalul columbian este acuzat ca și-a maltrat iubita, conform 20minutos.es.Intr-un mesaj postat pe Instagram, Daniela Cortes dezvaluie ca a fost batuta in repetate randuri de jucatorul…

- In plina pandemie de coronavirus, Ilie Dumitrescu face ravagii la cumparaturi. La propriu! Fostul fotbalist a dat iama intr-un supermarket din Capitala de unde a ieșit cu cateva baxuri de faina și nu numai... Cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro sigur nu ți l-ai fi imaginat vreodata!

- Imagini dramatice au fost filmate in localitatea Cernauți, din Ucraina, unde o femeie care s-a intors din Italia și care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus, le-a cerut iertare acestora in genunchi.

- Italia sta acasa și lupta impotriva coronaviruslui. Joi seara, un filmuleț in care locuitorii din cateva blocuri din Napoli au ieșit pe balcoane și au inceput sa cante imnul Italiei, in cor, a devenit viral, informeaza Viva.ro. Vineri au aparut alte imagini induioșatoare. De data…