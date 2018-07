Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineata, politistii prahoveni l-au depistat, in Bucuresti, un individ banuit ca ar fi pistolarul a tras cu arma in incidentul petrecut la Spitalul Judetean Ploiesti, la data de 2 iulie. Atunci, trei tineri de etnie roma l-au atacat pe cel de-al patrulea, pentru o datorie pe care ar fi avut-o…

- AstEzi, Paris Hilton a pErEsit Romania, dupE ce noaptea trecutE a fEcut un show de zile mari intr-un club de fi:e din CapitalE, acolo unde a fost primitE extrem de bine de cEtre oamenii cu bani.

- Adevarul despre „ambulanța neagra care rapește copii” a fost spus de nenumarate ori pana acum, dar oamenii par sa dea crezare mai degraba zvonurilor alarmiste care, de la explozia internetului, nu se mai raspandesc din gura in gura. Ambulanța neagra care rapește copii ca sa le recolteze organele este…

- Petre Roman a fost, fErE indoialE, unul dintre cei mai doriti bErbati din Romania. La inceputul anilor 90, pe vremea cand era premier, acesta a devenit idolul femeilor de la APACA. Angajatele cunoscutei fabrici din CapitalE au compus chiar un slogan dedicat celui care le-a sucit mintile. Dexi au trecut…

- DevenitE mEmicE pentru a treia oarE, Elena BEsescu are toate motivele din lume pentru a fi mandrE! EBA are doi pErinti minunati! }n timp ce fostul prexedinte al Romaniei i-a fost alEturi la clinica la care a nEscut, Maria BEsescu i-a fEcut fiicei sale o surprizE.

- Teiul lui Eminescu din Iasi este vizitat in fiecare an de mii de turisti, dar si de localnici, asa ca autoritatile fac tot posibilul ca arborele, care ar fi depasit demult varsta de jumatate de secol, sa fie tinut in viata, mai ales ca, in mod miraculos, prin interiorul trunchiului putrezit au inceput…

- Donald Sutherland, un cunoscut actor canadian, a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor la hotelul de cinci stele in care este cazat la Bucuresti, transmite RomaniaTV.net. Celebrul actor Donald Sutherland a alunecat si a cazut pe scari.Angajatii hotelului au sunat la 112, iar la fata locului a sosit…

- Celebrul pianist francez Richard Clayderman revine in Romania pentru o serie de trei concerte aniversare, in cadrul carora va celebra 40 de ani de activitate, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Artistul va ajunge vineri la Bucuresti dupa care va pleca spre Pitesti unde sambata va sustine primul…