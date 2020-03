Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe state recurg la masuri extreme dupa ce epidemia de coronavirus a atins proporții globale. Dupa ce China a izolat zeci de milioane de oameni, Italia a intrat in carantina și Spania a declarat stare de urgența, alte state de pe glob iau masuri drastice. In Romania a fost declarata starea…

- Producatorul de mașini Ferrari a decis, duminica, sa inchida ”imediat” fabricile din Maranello și Modena, Italia, anunța motorsport.com.Aceasta decizie luata de catre conducerea Ferrari din cauza masurilor luate de guvernul italian pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, dar și din cauza…

- Italia este a treia cea mai afectata țara din lume de coronavirus, dupa China și Coreea de Sud. Bilanțul actualizat de autoritațile italiene: 11 morți, dupa ce marți au mai murit patru persoane, 320 de oameni fiind infectați cu noul COVID-19. Elena Udrea, dezvaluiri despre relatia cu Adrian…

- Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din China, in Romania. Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.770 la nivel mondial. Pana in prezent, in lume au fost inregistrate 71.204 de cazuri de infectie cu noul tip de coronavirus. Ministrul Sanatatii Victor Costache a afirmat,…

- Cel mai negru cosmar s-a adeverit. Un pasager suspect de coronavirus a ajuns pe Otopeni in aceasta dupa-amiaza. A venit cu o aeronava din Tel Aviv. Din timpul zborului, autoritatile au fost alertate. Imediat, a fost instituita procedura de urgenta. Atat pe aeroport, cat si la spitalul de boli infectioase,…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).…

- Gigi Becali a comsi-o in trafic și din aceasta cauza a trebuit sa se "spovedeasca" in fața oamenilor legii. Aflat la volanul Bentley-ul de 250.000 de euro "confiscat" de la nepotul intrat in dizgrație, Gigi Becali a fost tras pe dreapta de un echipaj de la Politia Rutiera, dupa ce ar fi blocat circulația…