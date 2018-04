Stiri pe aceeasi tema

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…

- Cunoscut ca un om cu frica lui Dumnezeu, Gigi Becali (59 de ani) a comis-o chiar in Postul Pastelui! „Razboinicul Luminii” l-a umilit, in public, pe un calugar. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt halucinante!

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- Fotbalistul care a reușit sa inscrie un gol de senzație in poarta italienilor de la Lazio Roma și a devenit eroul lui Gigi Becali și al fanilor FCSB pare sa știe cum trebuie, cu adevarat, sa sarbatoreasca un fotbalist un asemenea succes.

- Cunoscut ca un dur pe vremea cand juca fotbal, Ioan Andone (57 de ani) s-a transformat intr-un adevarat „mielusel”. Somer in ultimul an, antrenorul nu misca in front in fata iubitei fiului sau. „Falcosul” ii face toate poftele celei care a reusit sa-i intre la inima lui Mihnea.

- Incredibil, dar adevarat! Cosntantin Budescu si Denis Alibec, starurile pe care Gigi Becali spera sa obtina sume importante de bani, au avut parte de o umilinta de zile mari. Cel care a pus la respect cele doua vedete de la FCSB este un fotbalist cu state vechi in Liga I.

- Incredibil, dar adevarat! Chiar si cei mai duri barbati au slabiciunile lor. Asa stau lucrurile si cazul lui Radu Valahu. Cunoscut drept cel mai puternic roman, multiplul campion la skandenberg a fost imblanzit. O femeie este cea care a reusit sa-l „dreseze” pe fiorosul barbat.