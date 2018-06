Stiri pe aceeasi tema

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.

- Șerban Ciușca a fost tras pe dreapta pe Bulevardul Kiseleff, dupa ce polițiștii au banuit ca acesta conduce baut. Sursele judiciare au dezvaluit pentru SpyNews ca acesta a suflat inițial in alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Soferul a fost verificat si cu aparatul "Drug test", moment in care…

- Dani Otil este, fara indoiala, unul dintre cei mai ravniti burlaci din Romania. Dupa doua relații eșuate cu femei mai in varsta decat el - Oana Vadeanu si Mihaela Radulescu – celebrul prezentator de televiziune se pare ca isi incearca din nou norocul in dragoste.

- Fosta iubita a fiului lui Radu Mazare a intrat cu mașina intr-un copac, pe Șoseaua Pipera. Accidentul s-a produs joi dimineața, iar polițiștii au deschis dosar penal. Joi dimineața, pe Șoseaua Pipera, un autoturism a intrat cu mașina intr-un copac, pe marginea lacului. In accident a fost implicata…

- Chiar daca Dinamo lupta pentru evitarea retrogradarii, un fotbalist al „cainilor rosii” reuseste sa faca furori. Adam Nemec (32 de ani) a reusit sa impresioneze pe toata lumea cu logodnica sa. Bunaciunea este fosta Miss Slovacia 2016 si fosta participanta la Miss Universe.