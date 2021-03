VIDEO Papa Francisc a oficiat slujba de Florii în Bazilica Sfântul Petru aproape goală Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor catolice în Bazilica Sfântul Petru, aproape goala din cauza restrictiilor impuse în contextul COVID, scrie Reuters. Înaintea pandemiei, Duminica Floriilor, care marcheaza începutul Saptamânii Mari de dinaintea Pastelui, zeci de mii de persoane umpleau Piata Sfântul Petru purtând în mâini ramuri de maslin si de palmier, în cadrul unei ceremonii desfasurate în aer liber.









Anul acesta, doar circa 120 de credinciosi au luat parte la mesa de duminica

Sursa articol: hotnews.ro

