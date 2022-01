Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si la care joaca Alexandru Mitrita, a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa AEK Atena, in prima mansa a sferturilor Cupei Greciei, conform news.ro. Mitrita a jucat pana in minutul 77.Returul sferturilor Cupei Greciei…

- ​PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si cu Alexandru Mitrita în componenta, a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formația OFI Creta. Partida a avut loc în etapa a 18-a a campionatului Greciei.Golurile au fost înscrise de Kurtic ('55…

- ​PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si cu Alexandru Mitrita în componenta, a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația Panetolikos. Meciul a avut loc în etapa a XVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost înscrise de Kurtic ('29,…

- Continua seria neagra pentru Razvan Lucescu. Tehnicianul roman de la PAOK Salonic traverseaza o adevarata criza cu echipa sa. Intalnirea cu șefii FRF pentru o eventuala preluare a postului de selecționer nu i-a purtat noroc lui Razvan Lucescu. Dimpotriva, rezultatele obținute ulterior au fost jenante,…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, in meciul cu formatia de liga a doua AEL Larissa, din prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Greciei, conform news.ro Jucatorii oaspeti au egalat in minutul 90+5, prin slovenul Jasmin Kurtici,…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), de Olympiacos Pireu, in etapa a VII-a a campionatului grec de fotbal, potrivit news.ro Au marcat: Camara '22, Masouras '31 / Murg '81. Citește și: Se ZGUDUIE ministerul…

- ​PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a pierdut. duminica, meciul disputat pe terenul rivalei Olympiacos Pireu, scor 2-1, în etapa a șaptea a campionatului grec de fotbal.Pentru Olympiacos au marcat Camara ('22) și Masouras ('31), în timp ce pentru PAOK a înscris…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, joaca astazi, de la ora 20:30, pe terenul lui Olympiakos. Partida nu este transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Alexandru Mitrița este rezerva la oaspeți. Olympiakos - PAOK, live de la 20:30 CLick AICI pentru live…