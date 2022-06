VIDEO Palatul Copiilor, muzică și talent încununate cu trofee Reușite pentru trupele noastre la Concursul Internațional de la Arad de dans modern Ghiocelul de Argint. Trupa de performanța Re-born de la Palatul Copiilor Targu Mureș a caștigat doua locuri I la secțiunile dans modern și dans contemporan. Talente și trofee și la secțiunea de muzica unde eleve ale cercului de canto condus de profesoara … Post-ul VIDEO Palatul Copiilor, muzica și talent incununate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

