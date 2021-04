Stiri pe aceeasi tema

- "My Octopus Teacher" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj documentar la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar, organizata de Academia de film americana, duminica seara, la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta categorie au fost…

- Filmul "Soul" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animatie, duminica seara, la Los Angeles, la cea de-a 93-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Productiile nominalizate la aceasta categorie…

- Cineasta chineza Chloe Zhao a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna regie cu filmul "Nomadland" la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La…

- Daniel Kaluuya a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, in cadrul celei de-a 93-a editii a galei organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "Judas and the Black Messiah", potrivit contului de Twitter…

- Filmul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international la cea de-a 93-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Christopher Hampton si Florian Zeller, scenaristii filmului "The Father", au castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 93-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului.…

- Emerald Fennell, scenarista si regizoarea filmului "Promising Young Woman", a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- "Mank", un lungmetraj dramatic produs de Netflix despre Hollywoodul anilor 1930, conduce plutonul filmelor care au primit luni cele mai multe nominalizari la premiile Oscar - 10 -, inclusiv la categoriile "cel mai bun lungmetraj", "cel mai bun regizor" (David Fincher), "cel mai bun actor in rol principal"…