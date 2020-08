Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost huiduit, la vizita de joi in Valea Jiului, unde a participat la depunerea de coroane la Statuia minierului in parcul „Carol Schreter” din Petrosani. Seful Executivului a sustinut o alocutiune, insa in timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea…

- Premierul Ludovic Orban a mers joi in Valea Jiului pentru a discuta cu minerii din zona și pentru a-i asigura pe aceștia ca Guvernul se implica pentru a le rezolva problemele. In momentul in care a ținut un discurs, premierul a fost huiduit de cațiva mineri, in timp ce alții il aplaudau.

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, luni, reprezentantilor autoritatilor locale sa sustina actiunile Guvernului pentru combaterea riscului de raspandire a noului coronavirus.Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Romania trebuie sa renunțe la energia electrica obținuta prin arderea carbunelui și sa treaca la noile tipuri de energie, respectiv cea pe gaz și cea nucleara. "Reactoarele 3 și 4 sunt fundamentale, trecerea pe gaz a Complexului Energetic Oltenia, trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca redeschiderea activitatii jocurilor de noroc va fi posibila in anumite conditii sanitare si in functie de evolutia crizei epidemiologice, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, anunța AGERPRES.Seful Executivului a avut, joi, consultari…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, cu presedintele COSR, Mihai Covaliu, si cu secretarul general al COSR, George Boroi, informeaza MTS, potrivit news.ro.În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre situația…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in acesta seara, instituțiile statului cu drept de control pentru a pune la punct un proiect pe Starea de Alerta.Ministere cu atribuții in zona de aparare sunt așteptate sa emita un punct de vedere pe proiect. Citește și: Mutare exploziva anunțata…

- Executivul are in vedere, pe termen scurt, adoptarea unor decizii menite sa faciliteze asigurarea de lichiditati financiare organizatorilor de concerte si de evenimente culturale, precum si continuarea acordarii somajului tehnic si dupa data de 15 mai pentru angajatii din acest sector, potrivit unei…